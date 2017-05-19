США направили к Корейскому полуострову авианосец «Рональд Рейган»

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Вашингтон, 19 мая. ВМС США начали переброску авианосца «Рональд Рейган» на Корейский полуостров после очередного обострения ситуации в регионе. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает CNN.

По данным издания, передислокация авианосца связана с очередным обострением ситуации на Корейском полуострове, котороее было вызвано новым ракетным испытанием в КНДР. После переброски «Рональд Рейган» проведет учения вместе с другим военным кораблем США «Карл Винсон».

Напомним, ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась после того, как в ночь на 14 мая Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 800 км и упала в Японском море. Сообщается, что северокорейская ракета провела в полете 30 минут и впервые достигла двухкилометровой высоты.