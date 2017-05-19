Россия ограничила импорт молочной продукции из Белоруссии

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Москва, 19 мая. В России начало действовать временное ограничение на поставки молочной продукции ряда производителей из Белоруссии. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Временное ограничение вводится с пятницы 19 мая. Под его действие попали ряд белорусских производителей сыра, масла и сухого молока. В том числе: «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молочная компания Новогрудские дары», «Молодечненский молочной комбинат», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат». Причиной стало повторное обнаружение в продукции предприятий линкомицина, натамицина, тилозина и ципрофлоксацина.

Также временное ограничение вводится на поставку в Россию сыворотки сухой молочной производства ОАО «Бабушкина крынка». Поскольку в ней повторно обнаружены остатки антибиотиков норфлоксацина и офлоксацина.