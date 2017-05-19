В России на 42 млрд рублей выросла задолженность по транспортному налогу

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Москва, 19 мая. Долги автовладельцев по транспортному налогу за два года увеличились почти вдвое. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты РФ сообщают «Известия».

Суммарная задолженность российских автолюбителей по транспортному налогу на январь 2016 года составила 99,7 млрд рублей. Двумя годами ранее недоимки по ТН составляли 57 млрд рублей. При этом большинство дорог в России не соответствуют требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, в связи с чем регионам и налоговой службе было рекомендовано разработать меры по взысканию задолженности.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что транспортный налог остается одним из основных источников пополнения региональных дорожных фондов. Поэтому его неуплата напрямую связана с состоянием российских дорог. Причину роста задолженности эксперты видят в недостаточном администрировании и в финансовых затруднениях у платящих налог автолюбителей и компаний грузоперевозчиков.