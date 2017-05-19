На Марсе заметили кассовый аппарат середины ХХ века

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Лондон, 19 мая. Ученые из Великобритании ошарашили неожиданной находкой: по словам уфологов, на поверхности Марса они разглядели кассовый аппарат, которым пользовались в 40-х годах прошлого столетия.

Любители конспирологических теорий заявили, что специалисты NASA скрывают что-то от людей. Для этого, специалисты американского космического агентства ухудшают изображения с Марса, чтобы обыватели не смогли разглядеть поразительные вещи, которые находятся на поверхности Красной планеты.

Скептики, в свою очередь, заявили, что это является обманом зрения или дефектом изображения.