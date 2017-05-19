В Новой Москве горит здание СК

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Москва, 19 мая. В здании Следственного комитета в Новой Москве произошел пожар. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Возгорание происходит на втором этаже здания по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1», — цитирует слова источника агентство.

Площадь возгорания не менее 100 квадратных метров. Огнем охвачено здание, в котором располагаются следственный отдел по Новомосковскому и Троицкому административным округам. На месте пожара работают спасатели, эвакуируется документация.