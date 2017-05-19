Telegram запускает по всему миру функцию онлайн-платежей

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Москва, 19 мая. В мессенджере Telegram появилась функция онлайн-платежей Bot Payments. Об этом в своем блоге сообщила компания.

В настоящее время большинство операций поддерживает компания Stripe из США. Но по заверениям разработчиков, уже скоро онлайн-платежи в Telegram станут доступны в более чем 190 странах.

«В ближайшие дни платежи станут доступны для разработчиков в Индии через RazorPay, в Нигерии, Кении, Гане, Южной Африке и Уганде через FlutterWave, и более чем в 190 других странах через PaymentWall», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в России поддерживать Bot Payments будут Qiwi и Яндекс.Деньги.