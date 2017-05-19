Обновленная Nokia 3310 закончилась в России за 2 два

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Москва, 19 мая. Всего через два дня после того, как стартовали продажи обновленной версии легендарного мобильного телефона Nokia 3310, вся партия была раскуплена.

Знаменитый телефон, именуемый в народе «кирпичем», исчез с прилавков практически сразу же. В настоящее время любители классики не найдут обновленную версию Nokia 3310 ни в Интернете, ни в магазинах, специализирующихся на продаже мобильных телефонов.

Ранее «Ura.ru» сообщали, что в России обновленная версия легендарного телефона заинтересовала рекордное количество людей. При этом до старта продаж было не известно, сколько телефонов было продано на стадии предзаказов.