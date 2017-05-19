Украинский «Миротворец» внес саксофониста Игоря Бутмана в черный список

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Киев, 19 мая. Украинские активисты внесли российского саксофониста Игоря Бутмана в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Личная информация музыканта появилась на ресурсе 18 мая.

Бутману вменяется в вину «открытое оправдание российской агрессии, незаконную гастрольно-концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму и незаконное пересечение государственной границы Украины». В частности активисты обвиняют музыканта в том, что он в 2015 году посетил музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Коктебеле.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» публикует личную информацию о людях, которые не поддерживают официальный Киев, а также российских и мировых артистов, которые посетили Крымский полуостров без согласования с Украиной. Ранее Газета.ru сообщала, что в базу данных «Миротворца» попали музыкант Леонид Агутин и артист балета Николай Цискаридзе.