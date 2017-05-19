Стало известно время матча между сборными России и Канады на ЧМ по хоккею

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Москва, 19 мая. Матч между сборными России и Канады в первом полуфинале чемпионата мира по хоккею состоится 20 мая в 16.15 мск. Об этом со ссылку на Федерацию хоккея России сообщает RT.

Матч состоится в немецком Кельне. Второй полуфинал чемпионата с участием сборных Швеции и Финляндии начнется там же в 20.15 мск.

Напомним, в четвертьфинале сборная России одолела команду из Чехии со счетом 3:0. Канадцы попали в полуфинал, победив сборную Германии с минимальным преимуществом 2:1.

Ранее опасениями по поводу полуфинального матча поделился форвард канадской команды Мэтт Дюшейн. По его словам, сборная России сможет «уничтожить» канадцев, если наладит переход от обороны к атаке.