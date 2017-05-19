Слуцкий заявил, что удар США в Сирии говорит о деструктивной позиции Вашингтона

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Москва, 19 мая. Недавний удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии говорит о деструктивной позиции Вашингтона. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что действия США подрывают возможности для антитеррористического сотрудничества в регионе.

Слуцкий отметил, что США продолжают деструктивную линию поведения, которая началась с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазе в провинции Хомс. Как подчеркнул Слуцкий, «такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров».

Поведение США подрывает возможность эффективного сотрудничества и координации в Сирии по борьбе с международным терроризмом, заявил Слуцкий. Как пишет «Газета.ru», глава думского комитета видит в действиях США фактическую поддержку террористических группировок, действующих в Сирии.