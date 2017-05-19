Бойцы «Лива Аль-Кудс» присоединились к САА для наступления на Дейр-эз-Зор

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Дамаск, 19 мая. Бойцы палестино-сирийской организации «Лива Аль-Кудс» (Бригады Аль-Кудс) присоединились к наступлению Сирийской арабской армии на Дейр-эз-Зор.

Подразделения сирийско-палестинской группировки «Лива Аль-Кудс» присоединились к наступлению правительственных войск в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, чтобы весте сражаться против террористов «Исламского государства»* (организации запрещена на территории РФ).

Palestinian Liwa Al Quds has joined the Syrian Army for the offensive towards Deir Ez Zor against Daesh (ISIS) terrorists (18/05/2017) pic.twitter.com/si2ssQk5st — M Green (@MmaGreen) May 18, 2017

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщало, что в результате авиаудара по городу Аль-Букамал в провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек, в том числе более 10 детей. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, нанесшие удар самолеты могли принадлежать возглавляемой США международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.