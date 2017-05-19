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Новости Сирии
Бойцы «Лива Аль-Кудс» присоединились к САА для наступления на Дейр-эз-Зор

Бойцы «Лива Аль-Кудс» присоединились к САА для наступления на Дейр-эз-Зор

2:46  19 Мая 2017
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Бойцы «Лива Аль-Кудс» присоединились к САА для наступления на Дейр-эз-Зор

Дамаск, 19 мая. Бойцы палестино-сирийской организации «Лива Аль-Кудс» (Бригады Аль-Кудс) присоединились к наступлению Сирийской арабской армии на Дейр-эз-Зор.

Подразделения сирийско-палестинской группировки «Лива Аль-Кудс» присоединились к наступлению правительственных войск в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, чтобы весте сражаться против террористов «Исламского государства»* (организации запрещена на территории РФ).

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщало, что в результате авиаудара по городу Аль-Букамал в провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 человек, в том числе более 10 детей. Согласно данным Сирийского  центра мониторинга за соблюдением прав человека, нанесшие удар самолеты могли принадлежать возглавляемой США международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
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