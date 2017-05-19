Трамп пообещал, что сотрудники ФБР «будут в восторге» от нового директора

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Вашингтон, 19 мая. Новый директор ФБР не вызовет нареканий и будет пользоваться популярностью у сотрудников Бюро, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Колумбии. Как заявил американский президент, имя нового директора ФБР будет названа в ближайшее время.

«Я думаю, что сотрудники ФБР будут в большом восторге», — приводит слова Трампа «Газета.ru».

Президент США пообещал огласить имя нового директора ведомства в ближайшее время, добавив, что ведомства будет «выдающийся» руководитель.

Напомним, что предыдущий директор ФБР Джеймс Коми был уволен на прошлой неделе. Трамп заявил, что тот неспособен справляться со своими обязанностями.