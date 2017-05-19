Сирийская армия продолжит наступление на «Аль-Танаф»
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Дамаск, 19 мая. Подразделения Сирийской арабской армии продолжат продвижение в сторону пункта «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс.
Сирийская армия продолжит продвижения на юге провинции Хомс в сторону пункта «Аль-Танаф» на границе Сирии и Иордании. Наземным подразделениям постоянную поддержку с воздуха оказывает сирийская авиация.
Напомним, ранее сообщалось, что через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс на территорию Сирии выдвинулись служащие вооруженных сил Великобритании и США. Их целью была помощь оппозиционной Сирийской свободной армии.
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