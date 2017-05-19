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Новости Сирии
Сирийская армия продолжит наступление на «Аль-Танаф»

Сирийская армия продолжит наступление на «Аль-Танаф»

2:24  19 Мая 2017
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Сирийская армия продолжит наступление на «Аль-Танаф»

Дамаск, 19 мая. Подразделения Сирийской арабской армии продолжат продвижение в сторону пункта «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс.

Сирийская армия продолжит продвижения на юге провинции Хомс в сторону пункта «Аль-Танаф» на границе Сирии и Иордании. Наземным подразделениям  постоянную поддержку с воздуха оказывает сирийская авиация.

Напомним, ранее сообщалось, что через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс на территорию Сирии выдвинулись служащие вооруженных сил Великобритании и США. Их целью была помощь оппозиционной Сирийской свободной армии.

#сирия
Алексей Громов
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