Сирийская армия продолжит наступление на «Аль-Танаф»

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Дамаск, 19 мая. Подразделения Сирийской арабской армии продолжат продвижение в сторону пункта «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс.

Сирийская армия продолжит продвижения на юге провинции Хомс в сторону пункта «Аль-Танаф» на границе Сирии и Иордании. Наземным подразделениям постоянную поддержку с воздуха оказывает сирийская авиация.

Exclusive: the #SAA will proceed advancing towards #AlTanaf but from another flank, the troops will be escorted by #SyAAF in a 24/7 shift. — Wael Al Hussaini (@WaelHussaini) May 18, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс на территорию Сирии выдвинулись служащие вооруженных сил Великобритании и США. Их целью была помощь оппозиционной Сирийской свободной армии.