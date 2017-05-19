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Россия
Минпромторг РФ предложил проверять наличие техосмотра у автомобилей со спутника

Минпромторг РФ предложил проверять наличие техосмотра у автомобилей со спутника

2:01  19 Мая 2017
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Минпромторг РФ предложил проверять наличие техосмотра у автомобилей со спутника

Москва, 19 мая. За автомобилистами, проходящими техосмотр, могут начать наблюдать со спутников, чтобы не допустить коррупции при прохождении техосмотра. С таким предложением выступил Минпромторг России.

Соответствующее предложение было направлено в правительство России. Документ отмечает, что данная инициатива позволит снизить уровень коррупции в стране, сообщает «Газета.ru».

Использование системы ГЛОНАСС позволит легко определять, какие автомобили действительно проходили осмотр, а какие – нет. Саму диагностическую карту автомобиля предлагается перевести в электронный вид, чтобы было проще фиксировать время проведения осмотра.

 

#глонасс
Антон Зарубин
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