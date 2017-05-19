Водитель, протаранивший толпу в Нью-Йорке, заявил, что «слышал голоса»

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Нью-Йорк, 19 мая. Водитель легкового автомобиля, совершившего наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, объяснил полиции, что «слышал голоса» и считал, что скоро умрет. Об этом пишет ряд американских СМИ.

В центре Нью-Йорка, на площади Таймс-сквер, автомобиль совершил наезд на толпу. Как пишет «Газета.ru», полиция уже установила личность водителя – им оказался 26-летний житель Бронкса Ричард Рохас.

Рохас прошел тест на алкогольное опьянение, отмечается, что результат теста был негативным. Сейчас полиция проверяет его на наркотики.