Очевидцы инцидента на Таймс-сквер рассказали подробности произошедшего

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Нью-Йорк, 19 мая. Инцидент с автомобилем, которые вылетел на тротуар в Нью-Йорке на Таймс-сквер и врезался в толпу, напугал и шокировал жителей города. По словам очевидцев, первые минуты после произошедшего они не могли понять, что именно произошло.

Телеканал RT опросил очевидцев ДТП, чтобы узнать, что происходило в первые минуты после наезда автомобиля на толпу. По словам свидетелей произошедшего, поначалу было совершенно непонятно, что именно произошло – были видны лишь разбегающиеся люди и лежащие на асфальте пострадавшие.

«Была такая неразбериха! Мы видели, как люди побежали. Было страшно, очень страшно!» – рассказывает одна свидетельниц произошедшего.

Напомним, что 18 мая автомобиль на полной скорости врезался в толпу на Таймс-сквер. Один человек погиб на месте, еще 22 получили ранения . 26-летний водитель задержан и дает показания. Власти заявили, что не склонны считать произошедшее терактом.