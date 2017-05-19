Порошенко назвали одним из самых богатых госслужащих Украины

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Киев, 19 мая. Президент Петр Порошенко назван одним из самых богатых государственных служащих Украины.

По данным сервиса OpenDeclarationBot, изучившим деклараций чиновников Украины, Порошенко владеет 99 компаниями. Первое место в списке самых богатых госслужащих досталось депутату Кировоградского областного совета от «Оппозиционного блока» Александру Цапюку. Он указал в декларации сумму, больше 2 млрд гривен ($74 млн).

Второе место отведено представителю управления полиции охраны во Львовской области Андрею Боляку с 1,575 млрд гривен или $58 млн. На третьем — депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Богдан Дубневич. Его состояние 911,3 млн гривен — около $38 млн. Порошенко занял четвертое место с 789,6 млн гривен ($29 млн). За ним идет депутат Рады Вячеслав Богуслаев с 777,3 млн гривен (около $29 млн).