Порошенко назвали одним из самых богатых госслужащих Украины
Киев, 19 мая. Президент Петр Порошенко назван одним из самых богатых государственных служащих Украины.
По данным сервиса OpenDeclarationBot, изучившим деклараций чиновников Украины, Порошенко владеет 99 компаниями. Первое место в списке самых богатых госслужащих досталось депутату Кировоградского областного совета от «Оппозиционного блока» Александру Цапюку. Он указал в декларации сумму, больше 2 млрд гривен ($74 млн).
Второе место отведено представителю управления полиции охраны во Львовской области Андрею Боляку с 1,575 млрд гривен или $58 млн. На третьем — депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Богдан Дубневич. Его состояние 911,3 млн гривен — около $38 млн. Порошенко занял четвертое место с 789,6 млн гривен ($29 млн). За ним идет депутат Рады Вячеслав Богуслаев с 777,3 млн гривен (около $29 млн).