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Новости Сирии
Сирия: США выясняют количество жертв от удара по правительственным силам

Сирия: США выясняют количество жертв от удара по правительственным силам

1:03  19 Мая 2017
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Сирия: США выясняют количество жертв от удара по правительственным силам

Вашингтон, 19 мая. Военное командование США предположило, что в результате их удара по проправительственным силам в Сирии могут быть жертвы. Об этом заявил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс.

Он предположил, что в результате удара могли быть жертвы, однако он не располагает полной оценкой потерь, которые могли понести проправительственные войска. «Мы все еще выясняем это», — сказал Джейкс.

Напомним, что коалиция во главе с США нанесла удар по колонне проправительственных сил находившихся в одной из зон деэскалации.

 

#сша #сирия
Антон Зарубин
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