Сирия: ССА приостановит свое участие в Женевских мирных переговорах

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Женева, 19 мая. Представители Свободной сирийской армии намерены заморозить свое участие в переговорах в составе делегации Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии.

Встреча была назначена в Женеве. Как пишут сирийские СМИ, участие в переговорах ССА заморозит с 19 мая. Причиной демарша представители Свободной сирийской армии назвали отсутствие ясности относительно процесса принятия решений и недостаток переговорной стратегии.

Одна из групп так называемой сирийской оппозиции «Файлак аль-Шам» также объявила о приостановлении своего участие в Женевских мирных переговорах. Об этом представители повстанческой группировки написали в Twitter.

#فيلق_الشام

تعليق المشاركة في الوفد التفاوضي الرئيسي في جنيف اعتبارا من تاريخ اليوم pic.twitter.com/NRTqikQKaZ — فيلق الشام (@ShamLegion) 18 мая 2017 г.

Ранее МИД РФ подтвердил необходимость обсуждения с ВКП всех тем повестки в Женеве. Необходимость обсуждения всех тем повестки на встрече с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) в Женеве была подтверждена замглавы МИД России Геннадием Гатиловым.