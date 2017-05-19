Экс-министр обороны ДНР: Нахалам и оккупантам из Украины надо дать по зубам, они непрошеные гости. ФАН-ТВ

В закладки

Скопировать

В этом году Донбасс отметил третью годовщину референдума о самоопределении. После того как жители Донецкой и Луганской народных республик отказались признавать государственный переворот в Киеве, им пришлось пережить многое. За три года юго-восток Украины покинули почти три миллиона жителей. Те, кто остались, героически противостояли вооруженной агрессии, стремились во что бы то ни стало построить независимое государство. Для них всех эти годы – время тяжелейших испытаний, тревог и надежд. Корреспондент ФАН-ТВ поговорила с человеком, который стоял у истоков создания ДНР. Игорь Хакимзянов рассказал о том, какой она подошла к своему трехлетию.

– Игорь, вас знают как активного участника донецкого антимайдана, первого министра обороны Донецкой Народной Республики. На посту вы пробыли меньше месяца, попали в плен, из которого вам удалось освободиться по обмену. Как сложилась ваша судьба после этого, чем занимаетесь сегодня?

– После плена, если вкратце, я занимал определенную должность советника председателя Верховного Совета, позже поступил на службу на должность заместителя командира батальона Казачьего Союза «Область Войска Донского». После тяжелых боев, которые происходили в феврале-марте 2015 года, я подал в отставку, после этого проходил длительное лечение и восстановление.

– Как сегодня, спустя два с половиной года, вы смотрите на то, что произошло с вами тогда?

– Мое мнение не изменилось: я остался при своем мнении по поводу того, что нам нужно дальше продолжать, и останавливаться нельзя на достигнутом, нужно дальше развиваться. Развиваться и возвращать свои территории. Нужно подключать мировое сообщество на основе действия международных правовых норм – раз. Также подключить к давлению на Верховную власть на Украине наших союзников, которые у нас есть на территории бывшего СССР. Касаемо силовых методов решения, нахалам и оккупантам надо дать по зубам для того, чтобы показать, что они находятся в гостях, и они непрошеные гости.

– В этом году Донецкая и Луганская народные республики отметили три года с момента проведения референдума о независимости, как вы оцениваете эти три года?

– За это время была проведена колоссальная работа по созданию именно государственной структуры, государственной системы со всеми тремя ветвями власти, которые показывают, что у нас уже создано полноценное государство, которое может функционировать самостоятельно при присоединении, соответственно, остальных оставшихся территорий. Это народно-хозяйственный комплекс, который может функционировать только в связке, а не раздельно друг от друга.

– Как изменилась жизнь людей за это время?

– Жизнь, конечно, стала немножко тяжелее. Во-первых, военное положение, дефицит и недостаток продуктов, денежных средств. Да, имеются определенные положительные тенденции в развитии хозяйственного комплекса, но они не дают достаточно, так скажем, той «маржи» для того, чтобы можно было «содержать на балансе» всё население. Конечно, население более воспряло духом, нет гнета с Киева, с их националистической идеей, которая, если позволите сделать такую ремарку, появилась во времена правления Ющенко, с его тезисом «думай по-украински». Идея по введению внешнего управления на некоторых предприятиях хороша, с одной стороны, но я буду говорить чисто субъективное мнение: здесь, скорее всего, надо было проводить полную национализацию градообразующих предприятий. Проблема пока что с трудоустройством для населения, проблема с вялотекущими боевыми действиями. Пока что нет четкого прообраза, что мы будем делать дальше. В каком мы будем находиться статусе и как будем жить дальше.

– Что, на ваш взгляд, более вероятно, и чего больше хотят люди?

– Люди больше хотят войти в состав РФ. Это, пожалуй, единственный сдерживающий фактор для того, чтобы терпеть ту ситуацию, которая сложилась на передовой линии, то есть, не давать врагу продвинуться вперед – и нести колоссальные жертвы и потери. В противном случае, был бы уже, я думаю, какой-то бум, большой бум-бум.

– Как вы думаете, что поняли за эти три года украинцы, украинские власти?

– Украинские власти, я так думаю, скорее всего, поняли, что лучше отрабатывать деньги, которые им спонсировали. Ни больше ни меньше. И что они могут обломать зубы, серьезно могут обломать зубы, несмотря на то количество техники, которую они стянули к передовой линии. По сути, мы загнаны в угол, дальше граница с РФ. Дальше границы мы пойти не можем. Как говорят, когда волка загоняют в угол, он тогда бьется насмерть. То же самое будет происходить и с нами. Если, не дай Боже, кто-то начнет терять свои семьи – когда человеку терять нечего, он будет наподобие мифологического Берсерка.

– Вы говорите, они поняли, что обломают зубы, однако же нападают, и до сих пор ведутся обстрелы.

– Нападают, но вы не должны забывать, что, во-первых, большое количество привлеченных силовых контингентов из разных стран присутствует на территории Украины, из той же самой Латвии известные латышские стрелки, англичане, американцы, немцы присутствовали, поляки – то есть, грубо говоря, весь интернационал Западной Европы собрался. Поэтому там есть кому повоевать, есть кому обучать местных. Население Украины – есть, которые поняли, есть, которые не поняли. Это зависит от образованности человека, прежде всего, от ментальности. А если в течение 25 лет система образования Украины целенаправленно разрушалась...

– Кто те, кто не поняли? Кто эти люди?

– Вы знаете, мы их в быту называем «выродками», вырождающаяся нация. Идет речь о массовой психологической обработке населения на фоне низкой образованности, вот и все. Дальше люди становятся управляемым скотом, они теряют свой человеческий облик, как бы это жестоко ни звучало, но это факт.

– Возможно ли на Украине повторение «Русской весны»?

– Вполне возможно, тем более, если существует ряд областей, которые хотят прийти к такой государственной форме правления, как федерализация. Взять ту же самую Ужгородскую, Одесскую, Херсонскую, Харьковскую область. В самом начале 2014 года такие же порывы были в Запорожской и Днепропетровской области, то есть это, по сути, регионы либо приграничные, либо торгово-морские, но не дотационные. Я думаю, они ничуть не сбавили своего оборота с начала «Русской весны», просто на данный момент они находятся, так скажем, в замороженном состоянии, потому что какие-либо действия сейчас чреваты определенными последствиями, тем более в условиях тотального контроля над населением с привлечением, как во время Великой Отечественной войны, полицаев, надсмотрщиков.

– События на 9 мая как раз об этом красноречиво говорят, видимо.

– Да, совершенно верно. «Бессмертный полк», я понял, о чем вы говорите.

– И что, вы думаете, будет дальше, каков ваш прогноз на ближайшие годы?

– Всякое дело имеет свое начало и имеет конец. Оно началось в 2014 году, но не закончилось еще. Такие вялотекущие, так скажем, подводные процессы, которые проходят сейчас на территории Украины в сознании людей, все равно, рано или поздно, вырвутся наружу. Украина стоит на пороге социального коллапса, в том числе, информационного, в результате чего – рано или поздно – происходит прозрение у людей, они начинают находить новые источники информации, изучать их, понимать, что что-то происходит не так.

– То есть, это происходит?

– В любом случае, это происходит. Есть, если посмотреть социальные сети Интернета, можно посмотреть адекватные, нормальные, человеческие комментарии нормальных людей именно с территории Украины, которые комментируют и прекрасно понимают. Да, они зашифрованы за массой «ников» и левых электронных почт, тем не менее, есть там нормальные, есть адекватные люди. Надо их только сохранить.

Смотрите также: Москвичи на шествии «Бессмертный полк»: Покажем миру, что помним об этой Победе! ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.