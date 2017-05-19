Оппозиция в Киеве намерена вернуть украинцам российские интернет-ресурсы

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Киев, 19 мая. Украинская партия «Оппозиционный блок» намерена оспорить в конституционном суде блокировку российских ресурсов в Сети.

Как рассказал депутат Верховной рады Юрий Павленко украинским СМИ, оппозиция подготовила обращение в суд, в котором просит отменить незаконный указ президента Петра Порошенко о блокировке российских интернет-ресурсов.

Представители партии считают, что такое решение противоречит действующему законодательству и конституции. По мнению Павленко, документ также «не соответствуют принципам, предусмотренным законом «О санкциях» и создают опасный прецедент интернет-цензуры». Депутат также указал, что для реализации указа Порошенко потребуются несколько лет, финансирование проекта обойдется 1 млрд. долларов.

Ранее Порошенко назвал условие отмены блокировки российских сайтов на Украине. По его словам, блокировка российских сайтов будет отменена только после прекращения «российской агрессии».