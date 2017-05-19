Обыграв Германию, сборная Канады стала соперником России в полуфинале ЧМ по хоккею

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Кельн, 19 мая. Канадская сборная по хоккею одержала победу над немецкой командой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу канадцев.

Игра прошла на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне.

Счет был открыт канадской сборной в конце первого периода, когда Марк Шайфли сумел прорвать немецкую оборону и забить гол. Канадцы удвоили счет за несколько минут до окончания второго периода – в этот раз отличился Джефф Скиннер.

Немецкая сборная ответила голом в середине третьего периода – шайбу в ворота забросил Янник Зайденберг.

Таким образом, канадская сборная вышла в полуфинал, где ее ждет встреча с Россией. Матч состоится 20 мая в Кельне.