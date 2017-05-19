ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел окраин Донецка

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Донецк, 19 мая. Украинские силовики в течение двух часов ведут обстрел северных районов Донецка.

Как сообщает источник в силовых ведомствах ДНР, ВСУ открыли огонь в 21.00. С тех пор обстрел не прекращался. Под огнем находится Спартак. Украинскими военными выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.

Напомним, на заседании в Минске 29 марта участники контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины договорились о режиме прекращения огня с 1 апреля. Ранее из-за обстрелов ВСУ были повреждены десять домов и школа. С 17 по 18 мая украинские силовики выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 605 снарядов и мин.