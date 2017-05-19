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Весь мир
ООН заявила, что ИГ растеряло привлекательность для сторонников за рубежом

ООН заявила, что ИГ растеряло привлекательность для сторонников за рубежом

0:26  19 Мая 2017
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ООН заявила, что ИГ растеряло привлекательность для сторонников за рубежом

Нью-Йорк, 19 мая. Поток иностранных сторонников террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), готовых принимать участие в боевых действиях, резко сократился. Об этом сообщает председатель Антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд.

По данным Лаборда, сокращение потока иностранных сторонников по сравнению с двумя прошлым годами произошло примерно на 90%. Причиной стал ряд крупных поражений ИГ, его потери в боях, а также недостаток финансов.

Кроме того, сейчас ИГ столкнулся уже с оттоком желающих за него воевать. По данным ООН, которые приводит «Новостное агентство Кувейта», от 40% до 50% иностранных сторонников ИГ уже вернулись домой.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг
Антон Зарубин
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