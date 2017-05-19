WADA назвало условия для полного восстановления РУСАДА

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Москва, 19 мая. Всемирное антидопинговое агентство назвало четыре условия, необходимые для полного восстановление работы Российского антидопингового агентства.

Об обязательных пунктах рассказал заместитель генерального директора WADA Роб Келер. Как пишет insidethegames.biz, одно из условий касается допуска к биологическим паспортам атлетов. Оно уже выполняется российской стороной. WADA также требует допуск к «закрытым» городам. Основным критерием организация называет увольнение Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА. Она должна освободить должность до 31 мая.

Также РФ должна установить правила, которые предполагают отсутствие конфликта интересов. При выполнении всех условий, РУСАДА разрешат начать тестирование под наблюдением международных экспертов из Британского антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что WADA может принять решение по РУСАДА 17–18 мая.