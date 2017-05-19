Лавров на встрече с генсеком Совета Европы пошутил на тему «секретной информации»

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Москва, 19 мая. Во время встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предостерег своего собеседника от передачи «секретной информации». Об этом сообщает МИД России, выложив видео с начала встречи на своей странице в Twitter.

«У вас не будет проблем с фотографиями протокольной съемки?» – обратился к Лаврову Ягланд.

«Зависит от того, какого рода секреты вы мне сообщите», — пошутил российский министр.

Напомним, что ранее американская пресса опубликовала серию материалов, в которых обвиняла президента США Дональда Трампа в «передаче секретных сведений» Лаврову на встрече с ним в Белом доме.