Сирия: врач больницы в Саламии рассказал о казни боевиками ИГ женщин и детей

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Дамаск, 18 мая. Главный врач и патологоанатом госпиталя в городе Саламия на западе Сирии рассказал об ужасах нападения экстремистов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* на населенный пункт.

Как пишет издание Mirror , в городскую больницу привезли 52 тела, в том числе трупы 11 женщин и 17 детей. Все тела поступили с тяжелыми ранениями. Как признался врач, во время нападения боевиков большинство мужчин погибло под огнем, а женщины и дети были жестоко казнены, обезглавлены или расчленены.

Напомним, боевики ИГ* атаковали поселения вдоль трассы между Алеппо и Хомсом. В результате нападения погибло множество мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.