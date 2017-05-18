МИД РФ подтвердил необходимость обсуждения с ВКП всех тем повестки в Женеве

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Женева, 18 мая. Необходимость обсуждения всех тем повестки на встрече с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) в Женеве была подтверждена замглавы МИД России Геннадием Гатиловым. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

В этот четверг состоялась встреча Гатилова с делегацией ВКП в Женеве. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе и перспективах межсирийских переговоров под эгидой ООН с учетом последних предложений спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры.

Как сообщает российский МИД, делегация РФ подтвердила необходимость конструктивного обсуждения всех пунктов повестки дня, включая задачи борьбы с терроризмом.

Напомним, что в этот вторник в Женеве начался шестой раунд переговоров по урегулированию в Сирии.