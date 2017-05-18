Тренер сборной РФ по хоккею рассказал, почему не боится Канады

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Москва, 18 мая. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы в четвертьфинале заявил, что не боится встречи с Канадой в полуфинале турнира.

После матча с Чехией он остался недоволен работой судей, но отметил хорошую игру своей команды. Он также объяснил неубедительные стартовые минуты, ссылаясь на качество льда. «Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру», — уточнил он.

На вопрос журналистов, чего он ждет от встречи с канадцами, Знарок ответил: «Я не мальчик 18-летний, чтобы бояться Канады».

Напомним, сборная России победила чешских хоккеистов со счетом 3:0. Игра четвертьфинала чемпионата мира прошла в Париже.