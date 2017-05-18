В Госдуме заявили, что РФ должна потребовать от США соблюдения соглашений по Сирии

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Москва, 18 мая. Россия должна потребовать от США выполнения достигнутых по Сирии соглашений, заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что недопустимо срывать женевские соглашения даже несмотря на удар коалиции по проправительственным силам в Сирии. Однако США должны соблюдать достигнутые договоренность и не оправдывать нанесение ударов своими фантазиями, заявил Швыткин.

Напомним, что сегодня в районе Ат-Танфа коалиция во в главе с США нанесла удар по сирйиским проправительственным силам, находившимся в пределах зоны деэскалации.

Как заявил представитель Пентагона, командование коалиции посчитало, что данные силы представляют угрозу для сил коалиции в данном регионе.