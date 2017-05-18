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Политика
Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за коррупционного скандала

Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за коррупционного скандала

23:30  18 Мая 2017
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Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за коррупционного скандала

Рио-де-Жанейро, 18 мая. Президент Бразилии Мишел Темер не собирается уходить в отставку из-за скандала, разгоревшегося из-за записи его разговора.

Об этом он рассказал, выступая во Дворце Планалту. Он обещал доказать в верховном суде свою непричастность к упомянутым фактам. Глава государства также потребовал расследования, которое докажет бразильцам его невиновность.

«Мне нечего скрывать», — добавил лидер. Напомним, ранее предприниматели Жоэсли и Уэсли Батиста передали в суд запись, на которой президент Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента  бывшего главы государства Дилмы Руссефф.

Алия Садыкова
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