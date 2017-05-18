Каждый десятый мигрант получает статус беженца в Германии по ошибке

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Берлин, 18 мая. Примерно в 10-15% случаев иммиграционные чиновники Германии принимают ошибочное решение о предоставлении убежища мигрантам. Такой вывод был сделан по факту проверки 2 тыс. дел беженцев из Сирии и Афганистана.

Расследование началось после того, как был задержан лейтенант бундесвера, выдавший себя за сирийца, чтобы устроить теракт и, предположительно, переложить ответственность за него на беженцев.

Согласно данным проверки, не менее 10% всех мигрантов получили статус беженца в Германии из-за ошибки чиновника. При этом, как пишет RT, растет число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений – за 2016 год их число выросло в полтора раза и составило более 170 тыс. человек.