Коалиция во главе с США намерена обороняться от любой угрозы в Сирии

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Вашингтон, 18 мая. Коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки оставляет за собой право на самозащиту и призывает проправительственные силы в Сирии не покидать установленные зоны, чтобы не было конфликта, заявил представитель коалиции журналистам.

Он отметил, что поддерживающие режим Башара Асада силы должны немедленно уйти за пределы установленных зон и снять угрозу против коалиции. Также представитель коалиции добавил, что бойцы продолжают защищать себя от экстремистов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* и любой другой угрозы.

Напомним, в четверг коалиция во главе с США нанесла удары по колонне проправительственных сил в районе Ат-Танфа в Сирии. Ранее Сообщалось, что США не будут расширять свое участие в гражданской войне.

* Организация запрещена на территории РФ.