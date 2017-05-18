Сирия: США не будут расширять свое участие в гражданской войне

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Москва, 18 мая. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут расширять свое участие в сирийском военном конфликте. Об этом пишет Agence France-Presse.

В четверг коалиция во главе ВВС США нанесла удар по сирийским проправительственным силам. В Пентагоне объяснили, что авианалеты осуществлялись в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации. По словам Мэттиса, «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции».

Также он добавил, что США не расширяют участие в гражданской войне в Сирии.

«Но мы защищаем наши войска», — резюмировал он.