В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Верховная рада Украины 18 мая планировала рассмотреть законопроекты, наделяющие представителей украинской власти правом контроля над религиозными организациями. Данная инициатива свидетельствует о желании Киева полностью уничтожить русское православие на Украине.

Однако даже начинающему политику известно, что самыми кровавыми, непримиримыми и разрушительными бывают войны за религию. По мнению политолога Ростислава Ищенко, даже сам факт вынесения данного законопроекта в сессионный зал знаменует начало нового этапа гражданского противостояния на Украине, которая постепенного трансформируется в религиозную войну.

«Храмы УПЦ МП захватывались и раньше, священников избивали, убивали, вынуждали эмигрировать из Украины. Однако раньше это трактовалось как «противозаконные эксцессы». Но этот законопроект легализует антиправославных погромщиков», — отметил Ищенко в комментарии газете «Известия».

Он также напомнил, что изначально майдан в Киеве поддерживало меньшинство, однако после того как его объявили законной формой борьбы, на Украине появились разрушенные города и десятки тысяч погибших.