Сирия: представитель коалиции прокомментировал удар по колонне просирийских сил

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Дамаск, 18 мая. В состав колонны проправительственных сил, по который был нанесен удар ВВС США в Сирии, входили танки и артиллерия. Об этом заявил представитель возглавляемой США коалиции.

Как заявил представитель коалиции, ее ВВС нанесли удар по проправительственным силам, которые якобы представляли угрозу войскам коалиции внутри установленной зоны избегания конфликта, расположенной на северо-западе от Ат-Танфа в Сирии.

С точки зрения коалиции, колонна представляла военную угрозу, так как в ее состав входили танки, бронемашины, артиллерия, а также «технички» – гражданский пикап или джип, вооруженные пулеметом.