Сенатор Лью осудил Трампа за удары в Сирии

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Вашингтон, 18 мая. Сенатор от Калифорнии Тед Лью осудил президента США Дональда Трампа за удары в Сирии. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

По словам члена палаты представителей США, Трамп второй раз нанес удары по проправительственным силам в Сирии без одобрения Конгресса. Лью подчеркнул: «Это, черт возьми, незаконно!». Он также объяснил, что американские военные не могут напасть на страну, которая не нападала на США.

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии. Пентагон объяснил нанесение удара коалиции в зоне деэскалации.