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Происшествия
Полиция установила личность водителя, врезавшегося в толпу в Нью-Йорке

Полиция установила личность водителя, врезавшегося в толпу в Нью-Йорке

22:40  18 Мая 2017
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Полиция установила личность водителя, врезавшегося в толпу в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 18 мая. Нью-йоркская полиция установила личность водителя, протаранившего толпу на Таймс-сквер. Как сообщает руководство полиции, им оказался 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас.

По данным полиции, водитель двигался на высокой скорости и вылетел за пределы проезжей части. Как сообщается, в результате инцидента погиб один человек, еще 22 человека получили травмы. Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.  

Полиция Нью-Йорка продолжает расследование инцидента.

#нью-йорк
Антон Зарубин
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