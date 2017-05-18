Полиция установила личность водителя, врезавшегося в толпу в Нью-Йорке
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Нью-Йорк, 18 мая. Нью-йоркская полиция установила личность водителя, протаранившего толпу на Таймс-сквер. Как сообщает руководство полиции, им оказался 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас.
По данным полиции, водитель двигался на высокой скорости и вылетел за пределы проезжей части. Как сообщается, в результате инцидента погиб один человек, еще 22 человека получили травмы. Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Полиция Нью-Йорка продолжает расследование инцидента.
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