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Стала известна причина смерти лидера группы Soundgarden Криса Корнелла

Стала известна причина смерти лидера группы Soundgarden Криса Корнелла

22:41  18 Мая 2017
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Стала известна причина смерти лидера группы Soundgarden Криса Корнелла

Москва, 18 мая. Основатель рок-групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы. 

Тело музыканта было обнаружено в номере одного из отелей в Детройте, где накануне состоялся концерт Криса Корнелла. Смерть 52-летнего Криса Корнелла стала для всех неожиданностью .

Стоит отметить, что Крис Корнелл выступал в составе групп Audioslave, Soundgarden. Американская группа Soundgarden считается одной из основателей гранжа наряду с группами Nirvana и Pearl Jam.

Ранее стало известно, что в Испании на 48-м году жизни скончался известный диджей, один из основателей музыкального жанра Dream House Роберт Майлз, передает URA.RU.

#soundgarden #audioslave #корнелл
Алексей Громов
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