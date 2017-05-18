Сеть взорвало фото информатора WikiLeaks Мэннинг в новом образе
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Москва, 18 мая. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг поделилась со своими подписчиками новым образом. Она опубликовала в Twitter свой снимок.
Ранее Мэннинг уже выкладывала фотографии, сделанные после освобождения из тюрьмы. 17 мая женщину, приговоренную к 35 годам заключения за шпионаж и кражу государственной собственности, выпустили досрочно из тюрьмы.
Напомним, Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году. Позже он перенес операцию по смену пола и стал называть себя Челси. Его обвиняли в передаче WikiLeaks документов, качающихся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.
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