Сеть взорвало фото информатора WikiLeaks Мэннинг в новом образе

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Москва, 18 мая. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг поделилась со своими подписчиками новым образом. Она опубликовала в Twitter свой снимок.

Ранее Мэннинг уже выкладывала фотографии, сделанные после освобождения из тюрьмы. 17 мая женщину, приговоренную к 35 годам заключения за шпионаж и кражу государственной собственности, выпустили досрочно из тюрьмы.

Okay, so here I am everyone!! ???? . . #HelloWorld Публикация от Chelsea E. Manning (@xychelsea87) Май 18 2017 в 9:55 PDT

Напомним, Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году. Позже он перенес операцию по смену пола и стал называть себя Челси. Его обвиняли в передаче WikiLeaks документов, качающихся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.