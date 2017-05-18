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Технологии
Lada Vesta получит трансмиссию от Nissan Sentra

Lada Vesta получит трансмиссию от Nissan Sentra

22:44  18 Мая 2017
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Lada Vesta получит трансмиссию от Nissan Sentra

Москва, 18 мая. Инженеры российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» планируют выпустить в 2018 году вариацию Lada Vesta, которая получит бесступенчатую коробку передач CVT от Nissan Sentra.

Согласно предварительной информации, данное решение было принято в связи с тем, что у роботизированной трансмиссии АМТ был выявлен целый ряд серьезных недостатков.

Lada Vesta получит трансмиссию от Nissan Sentra

Напомним, ранее стало известно о том, что новый внедорожник Lada 4х4 получит шестиступенчатую трансмиссию от Renault Duster с индексом TL8.

#автоваз #лада
Алексей Громов
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