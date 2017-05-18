Сирия: боевики ИГ убили более 50 человек во время нападения под Хомсом

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Дамаск, 18 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) совершили жестокое нападение с трех направление на деревню Агареб аль-Сафиех, расположенную на северо-востоке от Хомса.

По словам руководителя национального госпиталя Аль-Саламияха, жертвами нападения террористов стали более 50 человек. Сообщается, что свыше сотни мирных жителей были ранены.

Сирийская армия уже восстановила позиции, захваченные во время атаки боевиками ИГ. По предварительным данным, во время нападения военнослужащим САА удалось уничтожить не менее тридцати боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.