Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

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Монреаль, 18 мая. Елена Исинбаева оставит пост руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 31 мая.

Об этом на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства сообщил заместитель генерального директора ведомства Роб Келер. В четверг прошел совет учредителей WADA, на котором обсуждался процесс восстановления РУСАДА.

По словам Келера, должность главы наблюдательного совета РУСАДА будет устранена до 31 мая.

Напомним, в 2015 году РУСАДА признали не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства после публикации расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее организации согласовали документ по восстановлению членства РУСАДА.