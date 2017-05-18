У гибрида «Волги» и BMW отобрали номера

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Москва, 17 мая. Дизайнер из Вязьмы Айк Саргсян потратил 700 тысяч рублей на разработку гибрида BMW и «Волги».

По словам энтузиаста, получившийся в итоге muscle car обладает внушительным двигателем мощностью 250 лошадиных сил.

Автомобиль быстро привлек внимание общественности. Однако у гибрида аннулировали номера регистрации из-за нового закона

«Получается, она у меня теперь как мебель стоит», — цитирует его слова телеканал «360».

Ранее стало известно о том, что новый автомобиль BMW M5 получит двигатель мощностью 600 лошадиных сил