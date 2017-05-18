В Госдуме уверены, что удар коалиции в Сирии осложнит переговоры в Женеве

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Москва, 18 мая. Удар международная коалиция во главе с США по конвою проправительственных сил Сирии существенно осложнит переговоры в Женеве. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Конечно, это осложнит ситуацию в Женеве. У официальных властей Сирии возникает вопрос, как тогда вести переговоры с теми, кто не факт, что будут выполнять достигнутые договоренности», — сказал Новиков в комментарии РИА Новости.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по конвою проправительственных сил Сирии на юго-востоке страны. По неподтвержденным данным, в колонне находились 27 единиц техники.