Выступая в Канаде, Яценюк обвинил Россию в «международном преступлении»

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Оттава, 18 мая. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил Россию в совершении «международного преступления». Соответствующее заявление он сделал во время визита в канадскую столицу.

«Российская Федерация совершила международное преступление. Но придёт время, когда Крым вернётся», – заявил Яценюк.

Яценюк также заявил, канадцы, как и власти Канады, «стоят бок о бок с украинским народом», сообщает RT.

В ходе своего визита бывший украинский премьер провел встречу с министром иностранных дел Канады Кристиной Фриланд. До это состоялась встреча Яценюка с бывшим президентом США Бараком Обамой, в ходе которой Яценюк поблагодарил его за поддержку Украины.