Число пострадавших на Таймс-сквер в Нью-Йорке выросло до 23

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Нью-Йорк, 18 мая. Число пострадавших в трагедии в Нью-Йорке увеличилось до 23 человек. Об этом рассказал журналистам мэр города Билл де Блазио.

По его словам, в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер погибла женщина, еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Руководитель также отметил, что автомобилем управлял бывший военнослужащий американской армии. Ранее он совершал другие правонарушения и в настоящее время задержан полицией.

Блазио также добавил, что инцидент не является терактом. Несмотря на это, администрация города усилила охрану наиболее важных объектов.

Ранее сообщалось, что автомобиль-убийца влетел в толпу пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке.