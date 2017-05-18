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Сирия, 18 мая. ВВС коалиции уничтожили конвой проправительственных ополченческих отрядов на юге САР. Террористы ИГ** убили командира одного из отрядов спецназа «Тигры» на востоке провинции Алеппо. Сирийские военные освободили населенный пункт к востоку от Эс-Сувейды в ходе столкновения с ССА**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла командира одного из отрядов «Тигров» в боях с ИГ на востоке провинции Алеппо; нанесла серию авиаударов по позициям ИГИЛ* в окрестностях Дейр эз-Зора; отбила у отрядов ССА поселение Бир Аль-Раси в провинции Эс-Сувейда.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило больше 50 мирных жителей и четырех военнослужащих САА в районе «дороги жизни» к востоку от Хамы; потеряло восемь командных пунктов и 20 боевиков в результате спецопераций иракских военных в провинциях Аль-Анбар и Дияла.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла позиции САА на севере Латакии из крупнокалиберной артиллерии, двое солдат получили ранения.

Международная коалиция: уничтожила военный конвой ополченцев-шиитов, поддерживающих армию САР, на юге провинции Хомс; провела бомбардировку укрепрайонов ИГ к востоку от города Абу Кемаль.

Провинция Латакия

Как сообщает оппозиционный портал SRG Syria, позиции правительственных войск в районе гор Туркмен в северной части провинции вновь оказались под обстрелом боевиков. Отряды Сирийской свободной армии (ССА) вели огонь из тяжелых артиллерийских орудий и в результате ранили двоих военнослужащих армии САР.

Боевики уже давно пытаются прорваться в Латакию, которую почти полностью контролируют сирийские войска. Эта провинция является одним из самых спокойных регионов страны. Крупнейшие силы вооруженной оппозиции, прежде всего — «Джебхат Фатх аш-Шам»***, «свободная армия» и «Ахрар аш-Шам», недавно заявили о старте полномасштабного наступления на Латакию. Однако все их атаки в рамках данной кампании пока были отбиты.

Провинция Алеппо

Связанный с исламистскими организациями источник заявил о том, что в ходе недавних столкновений между войсками сирийской армии и отрядами «Исламского государства»* в южных окрестностях аэродрома «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо был убит командир одного из отрядов спецподразделения САА «Тигры». Напомним, ранее подконтрольный ИГ новостной центр «Аль-Амак» сообщил о как минимум десяти правительственных солдатах, погибших в боях на этом направлении. Все эти сведения, тем не менее, нуждаются в проверке.

Несколько месяцев назад сирийские военнослужащие во главе с бойцами спецназа «Тигры» вели освободительную операцию на востоке Алеппо, в ходе которой от ИГИЛ были зачищены обширные территории, и в частности город Дейр Хафир. Однако кампания была прервана в связи с неожиданной атакой «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Часть действующих на севере республики подразделений САА была переброшена туда с целью отбить внезапное наступление боевиков-оппозиционеров. Теперь операция против ИГ в Алеппо возобновилась.

Провинция Хомс

Отряды оппозиционной «свободной армии» уничтожили военный конвой союзных силам Башара Асада ополченческих отрядов в 37 километрах от пограничного КПП «Ат-Танаф» на юге провинции Хомс. По данным источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), связанного с исламистами, были ликвидированы танки, ЗСУ «Шилка», военные пикапы и другая техника проправительственных бойцов. При этом отмечается, что боевики ССА действовали при поддержке ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Позже представители Пентагона признали авиаудары, нанесенные по ополченцам, действующим на стороне Асада, сообщило информагентство Buzz Feed News. Напомним, 7 апреля ВМС США выпустили крылатые ракеты «Тамогавки» по авиабазе САА «Шайрат», расположенной к юго-востоку от города Хомс. Это был первый удар, нанесенный Вашингтоном по объектам правительственных сил САР.

Провинция Дейр эз-Зор

Местный медиа-центр DeirEzzor24 сообщает о том, что ВВС западной коалиции нанесли авиаудары в районе нефтяного поля Аль-Омар восточнее от города Абу Кемаль вблизи сирийско-иракской границы. Ранее коалиционная авиация уже вела бомбардировки в самом населенном пункте. Сведения о нанесенном террористам ИГ уроне пока не оглашались. ВВС международной коалиции регулярно наносят удары по позициям боевиков «Исламского государства», однако в ходе налетов часто гибнет множество мирных жителей.

Источник в соцсети Twitter (@jasmineforsyria) сообщает также об авиаударах, нанесенных ВВС Сирии. Сирийская авиация интенсифицировала удары по опорным пунктам террористов в районе горы Аль-Тарда, недалеко от кладбища и по периметру авиабазы к югу от Дейр эз-Зора. Информации об итогах боевого вылета пока не поступало. Ранее бойцам сирийской армии удалось уничтожить девять боевиков ИГИЛ в ходе столкновений в окрестностях административного центра. Бомбардировка была проведена в поддержку продолжающего наступления САА в регионе.

Провинция Хама

Напомним, вечером террористы «Исламского государства» развернули крупномасштабное наступление в восточной части провинции Хама, сосредоточив удары на находящихся под контролем правительства САР деревнях, расположенных вблизи города Саламия, одного из связующих звеньев «Дороги жизни».

Согласно информагентству Al Masdar News, боевики ИГИЛ начали наступление, штурмуя позиции САА и Национальных сил обороны (NDF)****** в деревнях Сабура, Акариб и Аль-Мабуджа.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 35 гражданских лиц были убиты, а еще 14 получили серьезные ранения после того, как исламские террористы открыли огонь по жилым домам. Согласно последним данным, число погибших перевалило за 50, в основном это были женщины и дети. Об этом сообщил Twitter-канал (@WithinSyriaBlog). Массовое убийство произошло в деревне Акариб. После прибытия подкрепления сирийских подразделений, боевики были вынуждены отступить.

Однако интенсивные столкновения все еще продолжаются и в Аль-Мабудже, и в Сабуре. Сообщается также, что радикалы ИГ устроили засаду на участке стратегической магистрали Алеппо — Саламия — Ханасер — Хама, в результате чего четыре военнослужащих САА погибли, девять — получили ранения.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник в Twitter (@Gjoene) сообщил, что войскам САА удалось отбить у «свободной армии» населенный пункт Бир Аль-Раси. Таким образом, правительственные силы теперь действуют в 30 км от резервуара Зулуф. Ранее уже сообщалось о начале наступления в направлении водохранилища. Напомним, САА начала вести активные военные действия в регионе после нападения боевиков на авиабазу «Халхала».

Ирак

Как сообщалось ранее, командование армии Ирака заявило о начале новой широкомасштабной операции в северной части провинции Дияла. В ходе недавно начавшейся кампании правительственные войска и ополченцы «Хашд Аль-Шааби» уничтожили семь командных пунктов боевиков ИГ, а также два заминированных автомобиля. Кроме того, были обнаружены два склада с боеприпасами и СВУ. Об этом сообщило информагентство Al Sumaria со ссылкой на командира операции генерал-лейтенанта Мазхар Аль-Аззави.

Al Sumaria News также информирует о высадке американского десанта в районе сирийско-иракской границы на западе провинции Аль-Анбар. Сообщается, что целью данной операции было уничтожение пункта управления террористов ИГ. По данным телеканала «Аль-Джазира», в ходе сражений было ликвидировано около 20 боевиков ИГИЛ, однако официального подтверждения данные пока не получили.

* Организация запрещена на территории РФ.