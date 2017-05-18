Озеров: Удар коалиции в Сирии должен стать ключевым пунктом переговоров в Женеве

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Москва, 18 мая. Авиаудар международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа должен стать ключевым пунктом повестки женевских переговоров. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Озеров.

Ранее стало известно, что ВВС США нанесли удар по конвою проправительственных сил Сирии на юго-востоке страны.

«Надеюсь, что этот инцидент не повлияет на женевский переговорный процесс, но, наоборот, станет важнейшим пунктом повестки женевских переговоров. Необходимо более четкое взаимодействие между коалицией во главе с США и силами правительства Сирии», — сказал Озеров в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что необходимо предпринять все усилия для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.