МИД РФ предупредил Канаду о последствиях принятия аналога «акта Магнитского»

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Москва, 18 мая. Канадская сторона окажется в проигрыше в том случае, если парламент страны примет законопроект, который базируется на так называемом «деле Магнитского». Об этом сообщила пресс-служба МИД Российской Федерации.

«Отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб», — цитирует заявление дипломатов издание «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что парламент Канады может принять законопроект, разрешающий введение санкций в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека.